Wta Strasburgo 2023, Svitolina rimonta Burel e vola in finale: a separarla dal titolo c’è solo Blinkova

Prosegue a gonfie vele il ritorno nel circuito Wta per Elina Svitolina dopo la maternità. La tennista ucraina ha disputato appena 14 incontri ed ha già raggiunto una finale Wta. Decisivo il successo in rimonta ai danni della beniamina di casa Burel con lo score di 4-6 7-5 6-3 per raggiungere l’atto conclusivo del Wta 250 di Strasburgo 2023. “Molte persone stavano guardando il match. Ho provato ad alzare il mio livello perché mi vergognavo di come stavo giocando” ha detto l’ucraina, che effettivamente stava giocando piuttosto male tanto da essere sotto 6-4 4-1. Brava a recuperare, è riuscita ad imporsi dopo 2h23′ e raggiungere la finale. La sua prossima avversaria sarà la russa Blinkova, che ha impiegato appena 1h15′ per liquidare con un doppio 6-2 la statunitense Davis. Tra le due non ci sono precedenti.

