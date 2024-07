Pagelle F1 GP Ungheria 2024: Piastri di ghiaccio, Norris gioca di squadra, baby Max fa i capricci

Le pagelle con i voti del GP di Ungheria 2024, tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Doppietta McLaren sul circuito dell’Hungaroring, dove Oscar Piastri vince una gara molto divertente davanti al compagno di squadra Lando Norris. Terzo Lewis Hamilton, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, mentre il leader del Mondiale Verstappen è solo quinto. Sesto Carlos Sainz, a punti insieme a Perez, Russell, Tsunoda e Stroll.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

LE PAGELLE DEL GP DEL UNGHERIA

OSCAR PIASTRI, voto 10 – L’australiano è uno di quei piloti del quale ci si chiede “quando” vincerà la prima gara in F1 e non “se”. Dopo 35 Gran Premi, quel giorno è arrivato e si tratta di un successo più che meritato. Ciò che ha stupito di lui è stata proprio la capacità di mantenere la calma nonostante la situazione delicata e la sua compostezza anche nell’esultanza. È molto probabile che non sia l’ultima vittoria.

LANDO NORRIS, voto 9 – A volte non bisogna fare la cosa giusta, ma la cosa migliore. Oggi Lando l’ha fatto, consegnando una meritata prima vittoria in carriera al compagno di squadra. Magari a fine stagione si mangerà le mani (magari se dovesse perdere il Mondiale per una manciata di punti), ma dopo aver spaventato il team ha rispettato gli ordini di scuderia, confezionando una super doppietta per la McLaren. Peccato solo per una (altra) partenza non all’altezza…

LEWIS HAMILTON, voto 200 – Ormai non c’è più nulla da dire. Ci si può solo inchinare davanti a questo straordinario atleta che ha scritto un’altra pagina della storia di questo sport. Oltre al podio in sé (il numero 200 della sua carriera), applausi anche per come è maturato. Il sorpasso di Verstappen sembrava infatti scritto, invece Lewis si è difeso molto bene e poi, complice un pizzico di fortuna, ha beneficiato dell’auto-sabotaggio di Max.

CHARLES LECLERC, voto 8 – Finalmente una gara positiva da parte del ferrarista, che torna a sorridere dopo Monte-Carlo. Non poteva oggettivamente fare di più Charles, protagonista di un Gran Premio solido dall’inizio alla fine e bravo a conquistare punti preziosi per il team. Prossimo passo: tornare sul podio.

CARLOS SAINZ, voto 7 – Una partenza ad handicap gli impedisce di lottare per il podio, ma lo spagnolo conferma le sue qualità e rimane attaccato al gruppo dei migliori. Il sesto posto in sé non entusiasma, ma non gli si poteva chiedere molto di più.

MAX VERSTAPPEN, voto 5 – Il grande deluso del weekend è l’olandese, la cui gara inizia subito in maniera amara con la posizione restituita a Norris. Max va poi su tutte le furie con il team per l’undercut di Hamilton e continua a lamentarsi in tutti i modi. L’apice lo tocca con il bloccaggio mentre tenta di sorpassare Hamilton, che dà vita ad ulteriori polemiche. A un certo punto il muretto sbotta e gli dice che si sta comportando come un bambino. Effettivamente poteva risparmiarsi qualche capriccio.

SERGIO PEREZ & GEORGE RUSSELL, voto 6+ – Dopo un sabato da dimenticare, entrambi si riscattano e portano la propria monoposto in zona punti, ottenendo il miglior risultato possibile da un weekend partito male.