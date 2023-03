Pagelle F1 GP Bahrain 2023: Verstappen di un altro pianeta, incubo Leclerc

Le pagelle del Gran Premio del Bahrain 2023, prima tappa del Mondiale di Formula 1. La nuova stagione inizia nel segno della Red Bull, che firma una doppietta sul circuito di Sakhir e si gode la vittoria di Max Verstappen, dominatore assoluto della gara davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Inizio di campionato da dimenticare invece per la Ferrari, con Charles Leclerc costretto al ritiro per la rottura del motore e Carlos Sainz giù dal podio. Il protagonista di giornata? Fernando Alonso, che all’età di 41 anni sale sul gradino più basso del podio con l’Aston Martin.

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Dopo la pole position, l’olandese brilla anche in gara, conducendo dal primo all’ultimo giro e rispettando il pronostico della vigilia. Poco da dire sulla prova del due volte campione del mondo, che non commette errori e sfrutta a pieno il potenziale di una vettura che sembra funzionare alla grande. Inutile rimarcare che sarà lui l’uomo da battere.

SERGIO PEREZ, voto 9: L’errore in partenza rischia di costargli caro, non a caso per svariati giri è terzo alle spalle di Leclerc. La Red Bull, tuttavia, è talmente performante che consente al messicano di ottenere il secondo posto con 20 secondi di vantaggio sul terzo nonostante l’imprecisione iniziale.

CHARLES LECLERC, voto 8: Il monegasco comincia la stagione con un doloroso ritiro, rivivendo gli incubi del 2022. Ovviamente Charles non ha colpe, anzi nel corso dei 41 giri in pista fa il possibile, impensierendo Perez quando può e garantendosi un meritato podio. Fatto sta che bisogna assolutamente invertire la rotta e lavorare il più duramente possibile per ricucire il gap con questa Red Bull.

CARLOS SAINZ, voto 5.5: La giornata no della Ferrari passa anche dal mancato podio di Sainz, che non riesce a contenere il connazionale Alonso e chiude quarto. Gara piuttosto monotona da parte di Carlos, che ad eccezione del guizzo in partenza in cui sfiora il sorpasso su Perez, non brilla. Bene comunque la difesa del quarto posto dagli attacchi di Hamilton.

FERRARI, voto 3: Dodici mesi dopo una splendida doppietta, in Bahrain arrivano un ritiro e un quarto posto. La situazione preoccupa e cercare alibi non serve. L’unica cosa che conta è risolvere i problemi di affidabilità ed evitare che weekend del genere si ripetano. La stagione è ancora lunga e il tempo non manca; l’inizio, però, non lascia ben sperare.

FERNANDO ALONSO, voto 10: Cosa si può dire ad un pilota di 41 anni che alla prima gara ufficiale con il nuovo team riesce a centrare il podio se non bravissimo? Gara magistrale da parte di Alonso, che s’inventa un sorpasso strepitoso ai danni di Hamilton e poi beffa anche il connazionale Sainz. Da tenere assolutamente d’occhio in questo 2023.

LEWIS HAMILTON & GEORGE RUSSELL, voto 5: Sensazioni negative dalla Mercedes in questa prima gara stagionale, caratterizzata da un quinto e un settimo posto. Il podio è un miraggio per il team di Brackley, attualmente inferiore anche all’Aston Martin.