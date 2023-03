Gp Bahrain 2023, Perez: “Max ha vinto la gara in partenza”

Sergio Perez ha commentato il secondo posto ottenuto nel primo del Gp dell’anno in Bahrain: “E’ stato un grande inizio, un bel ritorno come team. Abbiamo lavorato sodo in inverno ed adesso abbiamo un pacchetto molto forte. Era importante portare entrambe le macchine al traguardo, ci siamo riusciti. La vittoria? Credo che oggi la partenza sia stata decisiva per la vittoria di Max, io da lì ho capito che avrei dovuto difendere il secondo posto. Ad ogni modo la stagione è lunga, ed io mi sto avvicinando ogni sessione al primo. Mi sento a mio agio con la macchina, farò del mio meglio in questa stagione”.