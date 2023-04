Pagelle F1 GP Azerbaigian 2023: Perez sempre più anti-Verstappen, Leclerc torna a sorridere

Il Gran Premio di Baku ci consegna un Sergio Perez che quest’anno pare intenzionato a dare filo da torcere a Max Verstappen per il campionato piloti. Altra gara senza sbavature per il pilota messicano, che sfrutta la forza della sua Red Bull e una circostanza fortunata per avere la meglio sul compagni di scuderia e portarsi a solamente sei punti di distanza in classifica. Finalmente qualche nota lieta anche in casa Ferrari, con un bravissimo Charles Leclerc che permette al team di Maranello di salire per la prima volta in stagione sul podio. Evidenti i progressi della monoposto rispetto alle prime uscite di questo Mondiale, quantomeno per lottare alla pari con Mercedes e Aston Martin. Red Bull, per il momento, è un discorso a parte.

RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP BAKU

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

SERGIO PEREZ VOTO 10 – Anche oggi perfetto, come in Arabia Saudita e nella sprint race corsa ieri a Baku. Fortunato a ritrovarsi in prima posizione dopo la prima sosta di Verstappen e l’aiuto della safety car che entra in pista nel momento per lui più opportuni, però poi servono talento, capacità e determinazione per correre altri 35 giri con Verstappen alle calcagna e senza mai mollare un centrimetro.

MAX VERSTAPPEN VOTO 7 – Si chiude un week-end amaro, probabilmente, per il due volte Campione del Mondo. Un terzo posto nella sprint e un secondo nella gara “vera”. Ovviamente non è stato aiutato dalla fortuna in occasione della prima sosta, dato che dopo il secondo giro era già in testa alla gara dopo aver superato Leclerc. Poi una gara tutto sommato in gestione, in cui non si crea mai una lotta con il compagno di scuderia.

CHARLES LECLERC VOTO 8 – Il monegasco riporta la Ferrari sul podio può finalmente tornare a sorridere dopo un disastroso inizio di stagione. La monoposto continua ad essere anni luce distante dalla dominante Red Bull, ma rispetto alle prime uscite continua ad intravedersi qualche miglioramento. Poi Charles è magistrale quest’oggi nella gestione delle gomme e nel tenere dietro un Fernando Alonso battagliero come sempre nella sua carriera. Fa il possibile e anche qualcosa in più.

FERNANDO ALONSO VOTO 8 – Stesso voto di Leclerc anche per l’asturiano, che parte dalla sesta posizione e finisce ai piedi del podio, provando fino all’ultimo ad infastidire il pilota della Ferrari. Questo inizio di stagione ci sta consegnando un Alonso ancora super competitivo e gli appassionati non avrebbero potuto chiedere di meglio. Garanzia di spettacolo.

CARLO SAINZ VOTO 5.5 – Anche quest’oggi la nota negativa in casa Ferrari. Pesante quella “dormita” alla ripartenza dopo il regime di safety car, che gli costa la posizione ai danni di Alonso. Poi gara perlopiù anonima, in cui riesce però a guadagnarsi un mezzo voto in più per essere riuscito a tenere a bada Lewis Hamilton per tutta fase finale.