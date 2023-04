F1 GP Azerbaigian Baku 2023, risultati e ordine di arrivo: trionfa ancora Perez, Leclerc sale sul podio

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Azerbaigian 2023, quarto appuntamento del mondiale F1. Ancora una doppietta Red Bull, con le due monoposto austriache in grado di condurre una gara a parte, con un ritmo insostenibile per chiunque. Secondo successo consecutivo per Checo Perez, che sfrutta quella che è stata l’unica vera emozione di giornata, ovvero la safety car entrata in pista all’undicesimo giro dopo il piccolo tocco di Nick De Vries contro il muro. Verstappen sfortunato in questa circostanza, dato che si era fermato ai box pochi secondi prima dell’inizio del regime di bandiera gialla. L’olandese, che era in prima posizione dopo aver superato Leclerc al secondo giro, si è visto superare dal compagno di scuderia, che ha sfruttato la possibilità di fermarsi durante la safety. Primo podio stagionale per la Ferrari e per Charles Leclerc, che gestisce benissimo la sua gomma e tiene a bada un mai domo Fernando Alonso. L’altro pilota del cavallino, Carlos Sainz, è quinto al traguardo dopo essere riuscito a difendersi per tutta la parte finale di gara dagli assalti di Lewis Hamilton.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO GP AZERBAIGIAN 2023

Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Oscar Piastri (McLaren) Alexander Albon (Williams) Kevin Magnussen (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Alpine) Logan Sargeant (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

RITIRATI