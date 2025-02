Trepidazione, attesa, emozione, gioia, adrenalina: in casa Ferrari ormai il clima è straordinariamente di festa e si attende solo che il semaforo verde si accenda per la prima volta nel 2025.

La coppia formata da Charles Leclerc e dal sette volte campione del mondo ha già iniziato a far sognare nonostante la stagione di Formula 1 non sia ancora ufficialmente iniziata. Il gran premio di Melbourne, il primo del 2025, si avvicina sempre più: il weekend che andrà dal 14 al 16 marzo darà il via a quella che si prospetta essere una delle stagioni più avvincenti di sempre. C’è curiosità nel vedere in pista i due piloti Ferrari, anche per capire quanto competitiva sarà la scuderia di Maranello e quanto il team guidato da Fred Vasseur possa davvero far sognare i tifosi.

Dall’altro lato Max Verstappen con la sua Red Bull, Lando Norris e Oscar Piastri in McLaren e l’outsider Fernando Alonso con l’Aston Martin (e con Flavio Briatore) faranno la guerra alla Ferrari, senza dimenticare George Russell e Kimi Antonelli che agli ordini di Toto Wolff proveranno a sorprendere con una Mercedes che parte leggermente più indietro.

L’attesa, però, inutile nasconderlo, è tutta legata a Lewis Hamilton. Il pilota britannico alla soglia dei quarant’anni ha sposato il progetto probabilmente più avvincente e più stimolante della sua stratosferica carriera. L’obiettivo, che è il vero sogno del britannico, è abbastanza chiaro: vincere l’ottavo titolo mondiale, superare Michael Schumacher ed entrare di diritto nella leggenda. La Ferrari farà di tutto per metterlo nelle condizioni migliori possibili per competere per il titolo iridato, cercando di consegnare ad Hamilton e Leclerc una macchina di altissimo livello, sulla scia di quanto fatto nella parte finale della prossima stagione.

Presente e anche futuro, però, con la Ferrari che ha già in casa il pilota del futuro e avrebbe già “sostituito” la coppia dei sogni.

Dino Beganovic sogna il rosso: ha già guidato la Ferrari

Nei giorni scorsi, dal 27 al 30 gennaio, la Scuderia di Maranello ha mandato in pista a Barcellona Lewis Hamilton e Charles Leclerc per fargli avere il primo contatto dell’anno con l’asfalto. Insieme a loro, però, alla guida della SF-23, sono scesi in pista anche Antonio Giovinazzi ed un altro pilota, la cui identità era rimasta segreta. Da poche ore, però, si è scoperto che il quarto uomo in rosso a scendere in pista è stato Dino Beganovic, pilota svedese della Ferrari Driver Academy.

Il classe 2004 il prossimo anno correrà in Formula 2 con la Hitech nella prossima stagione, per provare a conquistare un sedile in Formula 1. Sognando, magari, di vestire un giorno la tuta rossa come pilota ufficiale.