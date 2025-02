Il 2025 sarà un anno di transizione per Sauber, che si prepara ad accogliere Audi a partire dal 2026. La scuderia con sede in Svizzera ha annunciato che aprirà una nuova sede nel Regno Unito, in modo che Audi – già proprietaria del brand – possa attingere a talenti tecnici locali. La Sauber negli anni ha dovuto affrontare diverse difficoltà nel mercato ingegneristico, dato che la propria sede a Hinwil richiede il trasferimento di tecnici e ingegneri, il più delle volte provenienti dall’Inghilterra. Sulla griglia sono solo due le squadre – Sauber esclusa – che hanno l’HQ al di fuori dal Regno Unito: Ferrari, con base a Maranello, e Racing Bulls, che orbita attorno a Faenza. La squadra sorella della Red Bull, però, si affida pesantemente a Milton Keynes, dove si trovano anche i simulatori.

TEAM DIVISO TRA HINWIL, NEUBURG E IL REGNO UNITO

La posizione della nuova base Sauber non è ancora stata definita. Audi aveva affermato di star “valutando potenziali posizioni all’interno della ‘motorsport valley’, tra cui Bicester, Silverstone e Milton Keynes”. La ‘motorsport valley’ è un’area, compresa tra Oxfordshire, Northamptonshire, Bedfordshire e Surrey in cui sorgono i Headquarters della maggioranza dei team impegnati in F1. La sede Audi dovrebbe essere operativa “entro l’estate del 2025”. Sauber continuerà a lavorare presso la fabbrica di Hinwil, mentre il centro nel Regno Unito servirà come supporto per il reparto progettazione. Audi vanta un reparto motori in Germania, a Neuberg an der Donau.

Il direttore operativo e direttore tecnico della Sauber, Mattia Binotto, ha dichiarato che Hinwil e Neuburg “continueranno a guidare le nostre principali attività di ingegneria e registreranno la maggiore crescita del team. L’espansione nel Regno Unito ci consente di rimanere vicini a uno degli ecosistemi motoristici più dinamici al mondo. La nostra visione è quella di creare una rete solida e collaborativa tra Hinwil e il Regno Unito, promuovendo innovazione e performance”.

SAUBER INIZIA LA RIVOLUZIONE

Audi ha davanti a sé una sfida complessa. Ad oggi, la Sauber si trova in difficoltà e lo scorso anno ha concluso la stagione in ultima piazza nel campionato costruttori. Nel corso dell’inverno, il team ha mosso i primi passi verso la rivoluzione, partendo dal cambio radicale di lineup. Addio a Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, mentre si dà il benvenuto al veterano Nico Hulkenberg e al giovane talento targato Ferrari, Oliver Bearman. La Sauber ha fatto grandi modifiche anche ai vertici tecnici, dove Alessandro Alunni Bravi ha abbandonato il ruolo di team principal. A prendere il posto dell’ingegnere italiano è Jonathan Wheatley, uno tra i pilastri del team tecnico Red Bull nell’era Newey.

Audi debutterà nel Grande Circus nel 2026, sfruttando a proprio vantaggio il cambio di regolamento tecnico. Le monoposto, infatti cambieranno drasticamente, dando la possibilità al brand tedesco di scendere in pista con le stesse conoscenze degli altri team sulle vetture utilizzate. Nel 2025, Stake correrà con il supporto di Kick, che ha già sponsorizzato la squadra nel corso della passata stagione.