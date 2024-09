Norris e Leclerc fanno il vuoto: è solo venerdì, ma si va verso lotta McLaren-Ferrari a Singapore

E’ solo venerdì, sono solo prove libere, ma tra i muri stretti di Singapore emerge una chiara indicazione: a Marina Bay si va verso una lotta a due tra la McLaren, leggermente favorita, e la Ferrari che è lì in piena corsa. Non soltanto con Lando Norris e Charles Leclerc, che fanno il vuoto nelle seconde libere e si scambiano di posizione rispetto alla prima sessione, ma bisogna tenere in corsa anche Oscar Piastri e Carlos Sainz, che pagano sei-sette decimi, ma che possono crescere domani e che però non sembrano particolarmente propensi ad aiutare i compagni meglio piazzati in classifica piloti. Per quanto riguarda il giro secco, importantissimo su un circuito cittadino come questo, impressionante dunque quanto fatto vedere dal pilota britannico e dal monegasco della Rossa: sono a un livello superiore rispetto a tutti, ma con un distinguo: se Norris ha ammesso di aver trovato il giro perfetto e di poter migliorare a fatica questo crono, Leclerc è apparso non troppo contento e ritiene di poter fare meglio. Inutile dire che la pole da queste parti sia cruciale o quasi.

Lotta per la pole che sembra non includere Max Verstappen, addirittura quindicesimo a un secondo e tre decimi da Norris nelle prove libere 2, con Perez ancora davanti. Un disastro o quasi che viene un po’ mitigato dal passo gara, in cui l’olandese sembra recuperare terreno, anche se con un crollo nel finale dello stint. Crollo che non ha avuto Leclerc, che però in un paio di giri è salito tanto per poi tornare, con oscillazioni, sul 37, e soprattutto Lando Norris, che si gode anche un passo gara importante con le medie e si candida dunque a essere favorito sia per la pole che per la vittoria, e vorrebbe dire recuperare diversi punti a Max e aprire definitivamente il Mondiale quando mancheranno poi sei gare. A deludere è invece la Mercedes: Hamilton disperso, Russell in difficoltà ma conscio che nei circuiti cittadini sa fare la differenza. La sorpresa, invece, potrebbe essere la Racing Bulls, stabile in top-10 con entrambe le vetture e a caccia di punti.