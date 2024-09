Perché Juventus-Napoli si gioca alle 18 e non alle 20.45? Ecco la motivazione

Juventus-Napoli sarà il piatto forte del sabato di Serie A. Il match dell’Allianz Stadium, valevole per la quinta giornata del massimo campionato italiano, si disputerà sabato 21 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti perché si sarebbero aspettati che, un match di questa caratura e così atteso anche per via del ritorno di Antonio Conte a Torino, potesse essere collocato in prima serata. Ma questo non è possibile per via del bando dei diritti tv, andiamo a scoprire perché.

JUVENTUS-NAPOLI ALLE ORE 18 – ECCO LA MOTIVAZIONE

La partita è stata scelta da Dazn che trasmette tutte le 380 partite del campionato di Serie A e che ha l’esclusiva di sette incontri su dieci a giornata. Questo significa che Sky, l’altra emittente che si è aggiudicata un bando dei diritti tv, trasmette tre partite ogni turno in co-esclusiva appunto per Dazn. Ogni giornata vengono scelte le partite in base ad un ordine ben preciso. E, soprattutto, gli slot orari – tranne rarissime eccezioni – sono fissi: quindi Sky trasmette l’anticipo del venerdì alle ore 20:45 (o se non c’è il posticipo del lunedì), il match del sabato sera alle ore 20:45 e quello della domenica alle ore 18. E siccome Juventus-Napoli è esclusiva Dazn non poteva essere trasmessa sabato alle 20.45 in quanto è lo slot di Sky. C’erano due scelte per il sabato: ore 15 e ore 18. La Lega di Serie A ha deciso di programmarla per le ore 18. Le tre partite di Sky di questo turno sono Verona-Torino, Lecce-Parma e Roma-Udinese che infatti sono state collocate nei rispettivi slot di Sky. Il posticipo della domenica sera invece è stato riservato ad Inter e Milan in quanto l’Inter era reduce dalla Champions League mercoledì in trasferta mentre la Juventus aveva giocato martedì e in casa.

IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30 – Cagliari-Empoli (DAZN)

Ore 20:45 – Hellas Verona-Torino (DAZN-SKY)

Sabato 21 settembre

Ore 15:00 – Venezia-Genoa (DAZN)

Ore 18:00 – Juventus-Napoli (DAZN)

Ore 20:45 – Lecce-Parma (DAZN-SKY)

Domenica 22 settembre

Ore 12:30 Venezia-Genoa (DAZN)

Ore 15:00 Monza-Bologna (DAZN)

Ore 18:00 Roma-Udinese (DAZN-SKY)

Ore 20:45 Inter-Milan (DAZN)

Lunedi 23 settembre

Ore 20:45 Atalanta-Como (DAZN)