Zaynab Dosso darà il via alla sua stagione 2025 mercoledì 28 gennaio, quando prenderà parte alla seconda tappa Gold del World Indoor Tour a Belgrado. La velocista azzurra, bronzo mondiale nei 60 metri indoor 2024, si prepara a sfidare alcune delle migliori atlete del circuito internazionale, in una gara che servirà da preparazione per i prossimi impegni stagionali, a partire dagli Europei indoor di Apeldoorn (6-9 marzo) e dai Mondiali indoor di Nanchino (21-23 marzo).

La competizione nella capitale serba vedrà la sprinter emiliana affrontare un doppio turno: la batteria alle 16:13 e la finale alle 18:01. In pista, la primatista italiana dei 60 metri dovrà vedersela con atlete di alto calibro come la svizzera Ajla Del Ponte, finalista olimpica nei 100 metri a Tokyo, e l’australiana Torrie Lewis, medaglia d’argento nei 200 metri ai Mondiali U20. Il 2024 ha visto Dosso sugli scudi, con tre miglioramenti consecutivi del suo primato nazionale fino al 7.02, centrando anche il bronzo mondiale indoor a Glasgow e quello europeo all’aperto nei 100 metri a Roma, dove ha fatto segnare anche il record italiano.

In gara anche Ceccarelli nella velocità maschile

Tra gli uomini, occhi puntati su Samuele Ceccarelli, che sarà in gara nei 60 metri. Dopo il debutto stagionale con un buon 6.71 ad Ancona, il velocista delle Fiamme Oro cercherà di alzare ulteriormente il livello in vista degli imminenti impegni internazionali. La concorrenza sarà agguerrita, con il velocista statunitense Ronnie Baker e lo svedese Henrik Larsson pronti a dare battaglia. Ceccarelli sarà impegnato anche venerdì prossimo a Miramas, in Francia, per un altro test importante.

Nelle gare femminili, Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) è attesa dai 800 metri dopo aver recentemente stabilito il primato personale nei 400 con 52.68 al Memorial Giovannini. La sua sfida più interessante sarà con la connazionale e collega delle Fiamme Azzurre Elena Bellò, che ha iniziato la stagione con un 4:10.72 nei 1500 metri in Lussemburgo. Le due italiane se la vedranno con la sudafricana Prudence Sekgodiso, finalista olimpica a Parigi, una delle avversarie più temibili della gara.

Gli altri azzurri in gara nel Meeting di Belgrado

Altra azzurra in pista sarà Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), impegnata nei 60 metri ostacoli dopo l’ottimo 8.11 realizzato a Nantes. L’atleta romana dovrà affrontare un parterre di avversarie di alto livello, tra cui la polacca Pia Skrzyszowska e l’olandese Nadine Visser, entrambe tra le principali protagoniste delle competizioni internazionali. Di Lazzaro, dopo aver fatto il suo debutto stagionale con un buon tempo, cercherà di migliorare ulteriormente in questa tappa del World Indoor Tour. Nel mezzofondo, anche Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon) sarà in gara nei 1500 metri, una disciplina che sta affinando sempre più e nella quale spera di esprimersi ad alti livelli, anche in vista delle prossime rassegne internazionali.

Anche il campione olimpico Tentoglou in pedana

Non solo velocità e mezzofondo: il salto in lungo vedrà infatti la presenza di due grandi stelle della disciplina. Sarà in fatti in pedana l’assoluto dominatore della disciplina, il campione olimpico, iridato e continentale Miltiadis Tentoglou. Oltre al greco, in gara a Belgrado c’è anche lo svedese Thobias Montler, più volte sul podio agli Europei sia indoor che outdoor. I due atleti sono già tra i favoriti per i grandi appuntamenti stagionali, e a Belgrado non mancheranno di offrire il solito grande spettacolo.