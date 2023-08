Kimi Raikkonen rivela: “Ho fatto gare di motocross senza dirlo ai miei team di F1”

La passione per il motocross è talmente forte che nel 2022 ha fondato il suo team denominato IceOne Racing, precisando di “fare sul serio”. Oggi Kimi Raikkonen, ex pilota della Ferrari e ultimo a portare a Maranello il titolo iridato, confessa persino di aver “fatto gare di motocross senza dirlo ai miei team di F1”. “A volte – ricorda il finlandese in una intervista a Speedweek parlando della sua passione – prendevo parte a piccole gare per divertimento. A casa ho una piccola pista che utilizzo con i bambini. Non gareggio ad alto livello, ma utilizzo il motocross come parte della mia routine di allenamento, è sempre stato così durante tutta la mia carriera. Non ho idea di cosa pensassero in merito i miei team, semplicemente perché non ne abbiamo mai parlato”.