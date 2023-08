Nba, multa da 100.000 dollari ad Harden. La Nbpa annuncia reclamo

La Nba punisce le parole dalla Cina di James Harden, sempre più ai ferri corti con i vertici dei Sixers. La Lega ha quindi annunciato la decisione di multare il giocatore di Philadelphia per 100.000 dollari a causa delle sue dichiarazioni con le quali “indicava di non voler rispettare i servigi richiesti dal suo contratto come giocatore a meno che non venisse scambiato ad un’altra squadra”. La Nbpa, l’associazione dei giocatori della lega, ha deciso di fare reclamo contro la multa: “Rispettosamente siamo in disaccordo con la decisione di punire James Harden per i recenti commenti che ha fatto, che secondo noi non violano la regola contro le richieste pubbliche di scambio”, ha scritto la Nbpa in un comunicato. ”Intendiamo impugnare la multa e portare la questione davanti al nostro Arbitrato”.