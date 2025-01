La sfida in casa Ferrari è già lanciata dopo l’arrivo dell’inglese a Maranello: per il 16 della rossa ci sarà da soffrire con il nuovo compagno

Capodanno in rosso per Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha sfoggiato per la prima volta i colori della Ferrari con l’arrivo dell’anno nuovo, cambiando l’immagine dei suoi social inserendo una foto di sé da piccolo con un casco rosso. Il 2025 porterà novità importanti al sette volte campione del mondo che lascia la comfort zone della Mercedes e si mette alla prova con la monoposto di Maranello.

Non una sfida semplice, anzi: c’è chi giura che il Cavallino Rampante abbia fatto un grave errore strategico ad affidarsi all’esperto pilota britannico e chi mette in evidenza come la convivenza con Leclerc sarà foriera di guai più che di punti. Toccherà a Vasseur riuscire a far andare d’accordo due piloti che hanno l’ambizione di vincere il titolo: bisognerà essere bravi a gestire le prime gare, sperando che poi la pista indichi in maniera chiara chi può ambire al titolo e chi dovrà accontentarsi di fare da scudiero.

Deciderà la classifica, ma intanto ce n’è una che è già stata scritta e vede Lewis Hamilton guardare tutti dall’alto in basso e mettersi alle spalle non solo Max Verstappen, ma anche lo stesso Charles Leclerc. Si tratta della classifica dei piloti (in attività o meno) con più follower su Instagram. Una graduatoria che vede l’inglese dominare al primo posto con oltre 38 milioni di follower, più del doppio rispetto al secondo.

Hamilton doppia Leclerc: la classifica dei social

I sette titoli di Lewis Hamilton hanno un peso importante in questa classifica, così come l’essere uno dei piloti più iconici della storia della Formula 1. Alle sue spalle c’è Leclerc con 17,3 milioni di follower.

Il monegasco non regge il passo del nuovo compagno, ma ha un numero di seguaci maggiore rispetto a Verstappen, nonostante i quattro titoli mondiali dell’olandese: per lui 13,5 milioni di follower. Fuori dal podio Carlos Sainz, fresco di addio alla Ferrari: poco meno di 11 milioni di follower per lo spagnolo. Quinto il primo dei piloti non in attività: Daniel Ricciardo che si ferma a 9,5 milioni. A seguire troviamo Lando Norris, quindi un altro ex come Sergio Perez e all’ottavo posto Fernando Alonso: per lui 7,32 milioni. A chiudere la top ten ci sono George Russell con 6,23 milioni e Pierre Gasly con 5,42 milioni.

Qualche particolarità: nella top venti troviamo anche Mick Schumacher con 3,66 milioni, oltre due milioni in più rispetto al profilo Instagram del padre Michael (gestito dalla famiglia) ventottesimo con 1,52 milioni di follower.