Haas, svelata la nuova macchina: ecco la VF-23 di Magnussen e Hulkenberg (FOTO)

Attraverso un post sui social, la Haas ha svelato la nuova vettura per il Mondiale 2023 di Formula 1. La scuderia americana è stata la prima a rivelare la livrea per la prossima stagione, permettendo così ai tanti appassionati di entrare finalmente in clima Mondiale. A guidare la VF-23 saranno Kevin Magnussen, confermato dopo un ottimo 2022, e Niko Hulkenberg, che sostituirà Mick Schumacher.

Nella livrea Haas 2023 spicca il design quasi tutto nero come parte della nuova partnership del titolo con MoneyGram. La VF-23 scenderà in pista per la prima volta durante uno shakedown a Silverstone l’11 febbraio. Ecco di seguito alcune foto della nuova VF-23 della Haas.