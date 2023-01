Carraro sul Milan: “Crisi come Nazionale dopo vittoria dell’Europeo”

Franco Carraro, ex presidente del Milan, è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1: “La crisi attuale del Milan? Forse è accaduto qualcosa di simile a quanto avvenuto alla Nazionale dopo la vittoria all’Europeo. Poi c’è un leader, Ibrahimovic, che però non gioca quasi mai”.

Nel corso della trasmissione poi ha svelato anche un aneddoto risalente alla sua presidenza rossonera. “Sono amico di Silvio Berlusconi dal lontano 1971, anno in cui ci incontrammo perché lui, già allora, pensava di acquistare il Milan, ma abbiamo avuto divergenze di opinioni e non se n’è fatto più nulla”. Poi su Andrea Agnelli: “Verrà comunque ricordato per aver vinto 9 scudetti di fila, questa è la storia sportiva il resto fa parte della cronaca”.