GP Ungheria, Ricciardo: “Non mi aspettavo di tornare così presto, penso solo a guidare”

Daniel Ricciardo, in conferenza stampa prima delle prove libere di domani, ha parlato del ritorno in Formula 1 con l’Alpha Tauri ne GP di Ungheria: “Non mi aspettavo di rientrare così presto. Mi sono sempre fatto trovare pronto, mi dicevo non si sa mai . Mi sono goduto questi mesi con la famiglia Red Bull e ho avuto anche modo di staccare. Tornare in macchina è stato bello, ho ripreso subito il ritmo ed è stato piacevole anche se non sarà un weekend facile. Ora voglio solo guidare. Il team è cambiato rispetto a quando c’ero io, 10 anni fa, spero di riuscire a fare qualche piazzamento in zona punti”.