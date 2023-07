Psg, Mbappè convocato per la prima amichevole. C’è anche l’azzurrino Ndour

Aspettando di definire il suo futuro, Kylian Mbappè è nell’elenco dei convocati del Psg per la prima amichevole del precampionato, in programma domani (ore 17) contro il Le Havre di domani (ore 17:00). Il fuoriclasse campione del mondo 2018 non ha mai nascosto l’intenzione di rimanere al Psg fino alla scadenza del contratto, ma i parigini potrebbero decidere di cederlo in estate proprio per evitare di perderlo a zero. Nella lista di Luis Enrique figurano anche i nuovi arrivati Marco Asensio e Milan Skriniar mentre non è ancora pronto Neymar. Tra i convocati anche Cher Ndour, fresco di vittoria con l’Italia agli Europei Under 19.

I convocati del Psg

1 – Keylor Navas

2 – Achraf Hakimi

4 – Manuel Ugarte

5 – Marquinhos

6 – Marco Verratti

7 – Kylian Mbappé

8 – Fabian Ruiz

11 – Marco Asensio

15 – Danilo

17 – Vitinha

18 – Renato Sanches

19 – Lee Kang-In

21 – Lucas Hernandez

27 – Cher Ndour

29 – Timothée Pembélé

30 – Alexandre Letellier

32 – Layvin Kurzawa

33 – Warren Zaïre-Emery

34 – Julian Draxler

35 – Ismaël Gharbi

36 – Serif Nhaga

37 – Milan Skriniar

38 – Ethan Mbappé

39 – Ilyes Housni

43 – Noah Lemina

44 – Hugo Ekitike

99 – Gianluigi Donnarumma