GP Ungheria, Alonso: “Qui la mia prima vittoria vent’anni fa, speriamo di tornare a un buon livello”

“Qui ricorrono i 20 anni dalla mia prima vittoria. Ma in realtà non ricordo molto, è stato un momento magico che ha cambiato un po’ tutto. Il sabato sera pensavamo che eravamo un po’ troppo leggeri per il carburante, poi abbiamo vinto. Dopo quel successo è cambiato tanto”. Queste le parole di Fernando Alonso in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Ungheria. “Le caratteristiche di Budapest si avvicinano a quelle delle piste dove siamo andati meglio. Silverstone e Austria non ci hanno aiutato. Speriamo di tornare a un buon livello. E speriamo di divertirci, ha aggiunto lo spagnolo.