Juventus, Arthur verso la Fiorentina: prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni

Il centrocampista brasiliano Arthur Melo sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Si registrano passi in avanti nella trattativa tra i viola e la Juventus, come confermano i media italiani ed esteri (tra cui Marca). Le due sociertà avrebbero trovato un accordo per un prestito oneroso per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L’ingaggio di Arthur sarà pagato al 50 per cento dai due club. Nella giornata di domani Arthur – reduce da un prestito deludente al Liverpool – potrebbe sostenere le visite mediche a Firenze e firmare il contratto con il club viola.