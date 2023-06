F1 GP Spagna 2023: Leclerc furioso col box Ferrari per le gomme, smette di parlare in radio

Ennesimo boccone amaro da digerire per Charles Leclerc al GP di Spagna. Il pilota monegasco si è infatti infuriato col box Ferrari per la scelta delle gomme da montare. Nel giro precedente al rientro ai box, infatti, Leclerc aveva chiaramente chiesto di montare di nuovo le soft, ritenendo la scelta migliore in quel momento, e in radio Marcos non gli ha detto che si sarebbe fatto diversamente. Soltanto all’imbocco della pit lane è stato “rivelato” al pilota classe 1997 che la scelta sarebbe stata quella di montare le hard. Molto contrariato Leclerc, che da lì in avanti, dunque per oltre metà gara, ha smesso di rispondere in radio e non ha più parlato col team. Va detto che il passo sulle hard della sua monoposto numero 16 è risultato lievemente migliore rispetto allo stint sulle soft, ciò comunque non è bastato nemmeno per entrare a punti.