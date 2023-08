Gp Olanda, Vasseur: “Oggi fatte diverse prove di assetto, non siamo preoccupati”

Il Team Principal della Ferrari Vasseur ha commentato la brutta giornata della scuderia di Maranello con sia Leclerc che Sainz fuori dalla top ten e in difficoltà con il bilanciamento delle rispettive macchine. “Abbiamo lavorato molto sugli assetti e sui pezzi nuovi che sono arrivati. Dobbiamo solo mettere insieme tutto quello che abbiamo raccolto oggi. Non siamo preoccupati, il passo nella simulazione di gara non era male. Scopriremo i frutti del nostro lavoro nella giornata di domani”.