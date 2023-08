F1 GP Olanda, Norris: “Siamo tutti molto vicini, fiducioso di poter rimanere nelle posizioni di vertice”

“Siamo tutti vicini, sono fiducioso di poter rimanere nelle prime posizioni anche domani. E’ una pista molto breve e sarà una questione di millesimi più che di centesimi domani, saremo tutti in lotta”. Così Lando Norris, pilota McLaren, commenta le prove libere del venerdì del GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort. “Questo equilibrio rende più facile il potersi inserire davanti, ma altrettanto semplice uscire presto in qualifica in caso di errore. L’obiettivo è innanzitutto quello di arrivare nel Q3 e poi vedremo”, ha aggiunto.