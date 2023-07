Gp Gran Bretagna, Alonso: “Lenti per tutto il fine settimana, settimo posto giusto”

Fernando Alonso ha parlato al termine del Gran Premio di Gran Bretagna che ha chiuso in settima posizione. “Ci è mancato ritmo all’inizio, siamo stati lenti per tutto il fine settimana, in tutte le sessioni e in gara non è stato diverso. Abbiamo lottato e siamo rimasti davanti a Checo, penso che quel settimo posto comunque sia un risultato superiore a quanto consentito dalla macchina”. La Ferrari è volata a Spielberg e alla fine sono arrivati ​​noni e decimo, questo è quello che dobbiamo evitare ”.