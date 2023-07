F1 GP Gran Bretagna 2023, Russell punge Hamilton: “Mi dispiace per Piastri, meritava il podio”

“McLaren impressionanti oggi, e mi dispiace per Oscar Piastri perché stava guidando molto bene e meritava il podio, ma uno sfortunato tempismo della Safety ha ostacolato lui così come me”. Così George Russell, pilota Mercedes, al termine del GP di Gran Bretagna di F1 chiuso al quinto posto con la beffa della Safety Car: “Spero che quello della McLaren sia stato un caso. Alla fine è stato un weekend buono per noi. Il nostro ritmo rispetto a Red Bull, Aston e Ferrari era migliore di quanto pensassimo penso, ma le McLaren sono arrivate dal nulla”.