GP Brasile, Verstappen: “Non era facile fare meglio della scorsa stagione, obiettivo 17 vittorie”

Max Verstappen ha analizzato il prossimo GP, che si correrà in Brasile domenica 5 novembre, ritornando anche sul successo in Messico: “Dopo una buona gara in Messico siamo fiduciosi per questo fine settimana, ma dobbiamo mantenere la concentrazione. Non pensavo saremmo riusciti a replicare e a migliorare la scorsa stagione. 16 vittorie sono tantissime, ma ora voglio arrivare a 17. Apprezzo tutto il duro lavoro e l’impegno del team”.