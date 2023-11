GP Brasile, Perez: “Obiettivo chiudere secondo in campionato, mi sento a mio agio in macchina”

Il pilota Red Bull Sergio Perez ha parlato del GP del Brasile di questo weekend ritornando anche sul ritiro nel circuito di casa nella scorsa gara:“Il Messico è stato devastante per me, ma in questo sport sono cose che succedono. Volevo vincere la gara di casa più di ogni altra cosa, ora l’obiettivo è finire secondo in campionato. Dobbiamo proseguire sul nostro percorso in Brasile e sono sicuro che otterremo buoni risultati. Mi sento più a mio agio in macchina. Il Brasile è una pista divertente e la sprint aiuta lo spettacolo”.