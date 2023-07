GP Belgio 2023: Verstappen vince di nuovo, Leclerc sul podio e Sainz ritirato

Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio, davanti a Perez e a Leclerc. Durante la gara, Piastri e Sainz sono stati costretti al ritiro a causa di un contatto al primo giro. Il Gran Premio, decorato da numerosi sorpassi e anche qualche goccia di pioggia, ha regalato molta azione.

Allo spegnimento dei semafori, Leclerc parte bene e mantiene la prima posizione per qualche curva. Dramma a metà griglia, con Sainz che stringe troppo la traiettoria in curva tagliando la strada a Piastri. I due si toccano, con l’australiano costretto al ritiro a causa della perdita di convergenza, mentre la SF-23 prosegue, nonostante lo squarcio sulla pancia destra della vettura. Perez supera Leclerc e diventa leader del Gran Premio, con Verstappen impegnato nella mini-rimonta dalla quinta posizione. Al giro 17, il campione del mondo in carica torna in quella che ormai è la sua posizione abituale e conquista la prima piazza.

Le condizioni di gara si fanno più complesse con qualche goccia di pioggia che cade nella zona del Radillon. L’asfalto però non è abbastanza bagnato per consentire il cambio di mescole e dopo alcuni giri, torna asciutta. Al giro 24 poi, la Ferrari ritira la monoposto di Sainz, già da diversi giri in ultima posizione a causa dei danni collezionati durante il primo giro. Nella seconda metà di gara, l’azione si concentra nelle retrovie, con Ocon che si arrampica lungo la classifica e le AlphaTauri impiegate in diverse battaglie. Verstappen vince il Gran Premio, seguito da Perez e da Leclerc, mentre Hamilton conquista il giro veloce.