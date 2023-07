F1 GP Belgio 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen vince anche a Spa, terzo Leclerc

L’ordine di arrivo e i risultati del Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1 sulla pista di Spa-Francorchamps, in cui il due volte campione del mondo Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, conquista la sua ottava vittoria consecutiva. Sul podio insieme all’olandese il compagno di squadra Sergio Perez e il pilota della Ferrari Charles Leclerc; out l’altra Rossa di Carlos Sainz. Si ferma ai piedi del podio la Mercedes di Lewis Hamilton, che precede l’Aston Martin di Fernando Alonso, George Russell e la McLaren di Lando Norris.

Avvio di gara molto caotico, con un contatto al via che penalizza Oscar Piastri, costretto al ritiro, e Carlos Sainz, che si ritrova la monoposta danneggiata e, di conseguenza, la corsa compromessa. Lo spagnolo, nonostante ripetuti, tentativi, rimane nelle retrovie e decide di ritirarsi. Nel frattempo Max Verstappen rimonta agevolmente e si riprende la testa della corsa. L’olandese non ha alcun problema nel gestire la propria leadership e porta a casa la sua ottava vittoria consecutiva, mentre Sergio Perez si conferma sul podio dopo il terzo gradino conquistato lo scorso fine settimana in Ungheria. Ottimo terzo posto per Charles Leclerc che, dopo essere partito in pole position, si deve arrendere allo strapotere delle Red Bull. Ecco i risultati e l’ordine di arrivo del Gran Premio del Belgio.

ORDINE DI ARRIVO F1 GP BELGIO 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Alexander Albon (Williams) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Logan Sargeant (Williams) Nico Hulkenberg (Haas)

OUT

Carlos Sainz (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)