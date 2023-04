Probabili formazioni Torino-Atalanta: trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre si sfideranno alle 20:45 di sabato 29 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà l’esito del match al triplice fischio? Scopriamolo insieme. Prima però, nel corso della settimana spazio agli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Gian Piero Gasperini. Due tecnici esperto, e molto famosi per le loro forti scelte. Entrambi cercano il salto di qualità in questo trentaduesimo turno.

TORINO – Da valutare Ricci, con Juric che spera di recuperare il centrocampista azzuro. In alternativa è pronto ancora Linetty. Singo e Rodriguez sulle fasce. Sanabria titolare in attacco.

ATALANTA – Gasperini ancora alle prese con i vari infortuni: da valutare Lookman, mentre Hateboer e Ruggeri dovrebbero restare out. In difesa si riaccende il ballottaggio tra Djimsiti, in dubbio per un infortunio, e Palomino.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zima, Vieira, Pellegri, Aina.

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman.

Squalificati: –