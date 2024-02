Gazzetta dello Sport: “Red Bull, Horner con le ore contate. Domani possibile ultimo giorno”

L’esito dell’inchiesta interna in casa Red Bull per presunti “comportamenti inadeguati” di Christian Horner nei confronti di una dipendente non sono ancora stati resi noti, ma come spiega la Gazzetta dello Sport quello di domani potrebbe essere l’ultimo giorno del team principal nella scuderia di Milton Keynes. Come scrive il quotidiano, nel paddock si dà per certo che a giorni Horner sarà allontanato. Tant’è che non si discuteva nemmeno tanto dell’eventualità o meno della partenza, quanto di come saranno gli assetti del team dopo la fine di un’era. Si apre un nuovo capitolo, con possibile diarchia in stile McLaren. Pare assodato – scrive la Gazzetta – che non ci sarà un unico team principal, ma piuttosto una figura tecnica al muretto con un a.d. a metterci la faccia.