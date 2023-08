Formula 1: sostituzione del cambio e del telaio per Leclerc

Charles Leclerc, durante le qualifiche di ieri, è stato protagonista di un incidente in Q3 che lo costringe a partire dalla nona casella al via del Gran Premio d’Olanda. La vettura del monegasco vantava già la sostituzione della Power Unit e del cambio prima di scendere in pista, ma dopo l’escursione fuori pista di ieri pomeriggio, in casa Ferrari sono stati costretti ad apportare ulteriori modifiche. Alla SF-23 del numero 16 è stato sostituito nuovamente il cambio, con uno vecchio per non andare in penalità, ed è stato montato il telaio di scorta.