Canoa velocità, Mondiali Duisburg 2023: pass olimpico per l’Italia nel C2 maschile 500 metri

Buone notizie per l’Italia dai Mondiali di canoa velocità in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania. Il duo azzurro composto da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini ottengono infatti un pass olimpico posto nazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel C2 maschile sulla distanza dei 500 metri grazie al settimo posto nella finale A di questa mattina, a fronte di otto carte olimpiche. Bastava evitare di giungere ultimi in questa finale e per gli azzurri c’è stata da sudarsela, visto che al rilevamento cronometrico dei 250 metri erano effettivamente in nona posizione, salvo poi risalire al settimo posto, comunque non troppo positivo per quanto riguarda la gara in sé, visto che la speranza era quella di una medaglia, ma con l’importante consolazione di aver aumentato di un’unità il contingente olimpico dell’Italia Team.

Per quanto riguarda le altre gare di giornata, la giovanissima Sara Dal Gratta (classe 2005) è nona e ultima nella finale B del K1 femminile sulla distanza dei 200 metri, mentre Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato chiudono in quinta posizione la finale B del K2 maschile sulla distanza dei 500 metri. Al femminile, invece, Sara Daldoss e Lucrezia Zironi, sempre nella finale B del K2 femminile (500 metri) sono quarte. Infine, Olympia Della Giustina era impegnata nella finale del C1 femminile sulla distanza dei 500 metri e ben figura chiudendo in settima posizione.