Stefanini-Burrage in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Jodie Burrage al secondo turno del torneo WTA 250 di Varsavia 2023. Dopo la splendida vittoria al debutto contro Linda Fruhvirtova, la terza in carriera a livello Wta, la giocatrice azzurra va a caccia del bis. Un compito non semplice contro la britannica Burrage, che sta vivendo una stagione ampiamente positiva e al primo turno ha portato a casa un bel match in tre set contro la qualificata indiana Raina. Tra lei e Lucrezia non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita la britannica.

Stefanini e Burrage scenderanno in campo mercoledì 26 o giovedì luglio alle ore 10 come primo match sul campo numero 2. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo polacco garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.