Tra Cremonese e Udinese non si è andati oltre l’1-1, in un risultato che ha nascosto in realtà una gara avvincente e ricca di occasioni.

La Cremonese in casa, nonostante le tante occasioni soprattutto con Vazquez, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro l’Udinese. La gara ha regalato tutta una serie di azioni avvincenti e ha chiuso in maniera non scontata la 7^ giornata di Serie A.

Cremonese-Udinese, ci prova soprattutto Vardy ma alla fine termina 1-1

Contro la Cremonese, su assist di Zanoli, ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Udinese Niccolò Zaniolo che ha risposto alla rete segnata da Terracciano dopo appena 4 minuti di gioco.

Non ha invece ancora trovato il gol Vardy che questa sera ci è andato molto vicino, soprattutto nei minuti di recupero quando a negargli il gol ci ha pensato Kabasele deviando in angolo. Respinto dal palo, su punizione, anche un gran tiro di Vazquez: nulla da fare per la squadra padrona di casa, alla fine il match si è chiuso con un pareggio.