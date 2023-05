Formula 1, GP Monaco 2023, risultati e ordine d’arrivo: vince Verstappen davanti a Alonso e Ocon. Ferrari lontane

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO IL GP DI MONACO

Max Verstappen vince il Gp di Monaco 2023, valido per il Mondiale 2023 di F1. Il pilota olandese vince una gara resa pazza dalla pioggia arrivata a metà gara creando caos in pista tra pit stop ed errori da tutte le parti. Grande prestazione dell’olandese, che non sbaglia mai e spinge fino in fondo scrollandosi di dosso uno stoico Alonso, secondo e autore di una gara praticamente perfetta in condizioni miste di asfalto. Chiude il podio Ocon, che si tiene dietro nella prima parte di gara le Ferrari e le Mercedes e approfitta degli errori di Sainz e Russell per centrare un super terzo posto davanti a Hamilton. Bene l’inglese, che prova in tutti i modi a indurre all’errore Ocon senza riuscire nell’impresa. Occasione mancata da Russell, 5° al traguardo, che non si era fermato aspettando la pioggia ma è andato lungo al casinò buttando via il podio. Male le Ferrari, mai competitive sia sull’asciutto sia sul bagnato. Sainz, 8° al traguardo, spreca una ghiotta occasione sbagliando anche lui al casinò dopo Russell. Leclerc, più lento del compagno di squadra per tutto il gran premio, riesce a limitare i danni concludendo al 6° posto senza però sfruttare la penalità di 5 secondi a Russell concludendo a 10 secondi dall’inglese dimostrando un passo gara non all’altezza. Gasly si mette tra le due Ferrari portando ottimi punti all’Alpha Tauri. Sorpresa Mclaren, che mette entrambe le macchine a punti con Norris e Piastri che risalgono con la pioggia concludendo 9° e 10°. Perez chiude 16. °Verstappen sale a 144 punti con 39 punti di vantaggio su Perez. Alonso sale a 93 punti allungando su Hamilton e Russell, rispettivamente a 63 e 50. Sainz e Leclerc 6° e 7° con 48 e 42 punti. Qui di seguito la top ten al traguardo.

1. Verstappen

2. Alonso

3. Ocon

4. Hamilton

5. Russell

6. Leclerc

7. Gasly

8. Sainz

9. Norris

10. Piastri