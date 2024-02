Formula 1, ecco la VCARB 01: la nuova era della Visa Cash App RB prende il volo

Dopo le presentazioni di Haas, Stake ed Alpine, si alza il sipario anche sulla nuova monoposto presentata da Visa Cash App RB, nota in passato come AlphaTauri. La vettura, ufficialmente denominata VCARB 01, che presto calcherà le piste della stagione 2024 di Formula 1, è stata presentata a Las Vegas in una location d’impatto, catturando il pubblico americano con una livrea tempestata di nuovi sponsor e che si distanzia completamente dai colori bianco-neri a cui ci aveva abituato AlphaTauri, avvicinandosi, invece, alle tinte blu elettrico-argento-rosse della Toro Rosso del 2017, lasciando molto poco spazio alla fibra di carbonio, tema invece ricorrente nelle altre livree presentate finora.

Il riferimento alla STR12, al tempo gemellata con Red Bull, non è casuale, in quanto la transizione da AlphaTauri a Visa Cash App RB è un ritorno a quel passato in cui la scuderia minore (Toro Rosso, al tempo) era in stretta sinergia con la scuderia di Milton Keynes. Questa collaborazione si riflette anche nella VCARB 01, che incorpora alcune caratteristiche della RB19 unite ai punti forti dell’ex AlphaTauri. La prima cosa che salta all’occhio, infatti, è la riprogettazione del telaio, che accoglie alla perfezione il pacchetto sospensivo della RB19. Sono state oggetto di re-design anche le bocche in concomitanza dei sidepods, che si allontanano dal concept precedente di AlphaTauri per avvicinarsi a quelle di scuola Red Bull. L’ala anteriore è stata leggermente rifinita, mentre la parte alta del telaio è rimasta identica alla AT04. Per quanto riguarda le pance in sé, invece, non sembrano cambiate, ma è lecito aspettarsi un cambiamento nei test prestagionali, dove vedremo all’opera la vera VCARB 01.

Quel che è certo, è il clima di rinnovata fiducia ed ispirazione che si respira all’interno della scuderia di Faenza. Infatti, il pilota di punta della scuderia, Daniel Ricciardo si è infine espresso così, sfoggiando tutta la sua positività per la stagione alle porte: “C’è un sacco di nuovo personale e grandi partner. Sento che questo è un passo avanti. Non siamo solo una piattaforma per la Red Bull Racing, ma è un momento in cui possiamo lottare in prima linea a centrocampo. C’è qualcosa di nuovo nella squadra, la mentalità è diversa, c’è voglia di dimostrare. Bisogna puntare in alto, pur rimanendo realistici per non finire delusi. I primi cinque posti dovrebbero essere un obiettivo e se riusciamo a raggiungere questa posizione, forse si presenterà qualche podio. L’anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti, facciamone altri”.