Bologna, Thiago Motta: “Lecce squadra di carattere, Salemakers aiuta molto il gruppo”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro il Lecce: “Siamo concentrati su ogni partita. Io e i ragazzi pensiamo al campo e al Lecce. Sono una squadra intensa e molto pericolosa. Hanno tanto carattere e sono riusciti a vincere all’ultimo contro. Sarà importante limitare le transizioni offensive e le verticalizzazioni del Lecce. Hanno esterni che corrono molto veloce come i terzini”.

Sulle scelte di formazione: “Saelemakers sta bene e aiuta il gruppo a crescere grazie al suo lavoro in allenamento. Urbanski mi piace tantissimo perché può fare più ruoli. Ha un futuro promettente e deve andare avanti con questa mentalità. Odgaard ha avuto un problema al piede ma è già tornato a lavorare. El Azzouzi avrà i minuti che merita. Non ci sarà Aebischer, ma abbiamo giocatori di qualità come Moro, Ferguson e Fabbian. Avranno tutti minutaggio”.