Ferrari, Vigna: “Abbiamo iniziato poco competitivi, ora si vedono segni di miglioramento”

L’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna, durante la conference call sui conti del secondo trimestre ha parlato dell’andamento del campionato per la Rossa: “Abbiamo iniziato il campionato di Formula 1 con un livello di competitività inferiore alle nostre aspettative. In alcune gare recenti, come il gp di Spa, abbiamo visto dei segnali di miglioramento e vogliamo continuare a migliorare. Lavoriamo giorno e notte per essere più competitivi”.