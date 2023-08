Buffon si ritira: “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto”

Era nell’aria. Ora è anche ufficiale: Gianluigi Buffon si ritira dal calcio giocato lasciando il suo Parma. Il portiere ha nutrito questa scelta nel corso dell’ultima stagione in Emilia Romagna. L’ufficialità è arrivata con un post di Buffon su Instagram.

Queste le parole di Buffon: “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme“. Nel futuro prossimo del portierone ci potrebbe essere un incarico con la Nazionale affianco di Roberto Mancini per riaprire un ciclo azzurro.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023