Ferrari, Vasseur: “Sono arrabbiato, ci aspettavamo di più come posizione”

Frederic Vasseur, team principale della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gp di Monaco. “Sono arrabbiato perché siamo finiti a due decimi dalla prima fila e a un decimo dalla pole position. Non è un brutto risultato ma ci aspettavamo di più come posizione. La cosa positiva è che abbiamo due vetture in top 5. Stamattina nelle terze libere eravamo più lontani, siamo riusciti a recuperare per le qualifiche ma forse troppo tardi”.

Poi ha concluso: “Ci sono delle aree in cui dobbiamo migliorare, porteremo alcuni aggiornamenti la settimana prossima a Barcellona. E’ bello comunque avere due vetture in top5 e poter lottare con entrambe per il podio”.