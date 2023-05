F1 GP Monaco 2023, Horner: “Verstappen non ha limiti, migliora come il vino”

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP di Monaco 2023: “Verstappen non ha limiti. Credo che il giro che gli ha regalato la pole position sia uno dei migliori della sua carriera. Aveva due decimi di ritardo da Alonso alle Piscine, ma ha fatto un T3 pazzesco. Sono molto contento per lui, si tratta di un bel mattoncino in vista della gara“.

Horner ha poi proseguito: “Max matura giorno dopo giorno come pilota. Ha 25 anni e potrà migliorare ancora, come il vino, ma già adesso è completo. Oggi è tornato in pista consapevole di avere un solo giro a disposizione e l’ha chiuso come meglio non poteva“. Infine, su Perez: “Il suo errore è strano. Forse è stato distratto dall’Alpine sulla destra, ma ha sbagliato la frenata ed è arrivato con troppa velocità alla Santa Devota. Peccato perché avevamo detto di stare attenti nei giri iniziali dato che la pista si sarebbe pulita“.