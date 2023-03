Ferrari, Vasseur: “Persone vicino a Binotto hanno preferito andar via, è inevitabile”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato della situazione attuale all’interno della scuderia di Maranello, mostrandosi tranquillo nonostante alcuni addii importanti. Queste le sue parole, nel corso di un’intervista ad Auto Hebdo: ” Gli addii credo siano inevitabili. Ci sono persone che erano molto vicine a Binotto e di conseguenza hanno preferito andare via. Ma non mi sento preoccupato o dispiaciuto. E immagino che altre persone si siano preoccupate per il loro futuro. Personalmente non ho problemi, ho ben chiaro il mio progetto e lo realizzerò. Sono in contatto ogni giorno con John Elkann e Benedetto Vigna, so bene cosa si aspettano da me. Ho mezzi e potere decisionale come non ho mai avuti altrove: ecco la verità”.

Sull’inizio di stagione poi dichiara: “Il GP del Bahrain è stato positivo per certi aspetti e negativo per altri. Faccio fatica a capire come mai la squadra sia diventata un bersaglio dopo una sola gara. Guardando la correlazione dei dati tra la simulazione e la pista, siamo convinti di essere sulla strada giusta. Ho chiesto a tutti di restare concentrati sulle prestazioni e di trovare soluzioni ai problemi di affidabilità. Il campionato è lungo”.