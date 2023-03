Roma-Real Sociedad, infortunio per Llorente: esce all’intervallo, al suo posto Kumbulla

Infortunio per Diego Llorente nel corso di Roma-Real Sociedad. Al debutto dal 1′, contro la sua ex squadra peraltro, il difensore spagnolo ha alzato bandiera bianca all’intervallo per un piccolo problema fisico. Si tratta, secondo quanto riferito, di un infortunio all’adduttore e per questo la sua convocazione contro il Sassuolo appare estremamente complicata. Al suo posto entra Kumbulla.