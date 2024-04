Ferrari, Leclerc: “Carlos aggressivo, dovremo chiarire”. Sainz: “Se lo sono stato, chiedo scusa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della Sprint Race del GP di Cina 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha commentato il duello con il compagno di squadra Carlos Sainz: “Mi aspettavo una battaglia più soft, ma già in passato avevamo avuto altre battaglie in cui ero stato aggressivo io. Oggi lo è stato Carlos e ci sarà una discussione, come sempre accade in questi casi. Brutta aria nei box? Non credo. Parleremo e si chiarirà“.

Il monegasco ha poi aggiunto: “E’ un peccato quando si verifica un contatto, specialmente in una situazione del genere. Carlos iniziava a faticare con le gomme e io stavo meglio. Quei 2.5 secondi persi su Perez mi hanno impedito di recuperare perché lui era andato troppo avanti“. Infine, in vista della qualifica: “Sarà fondamentale finire davanti a Verstappen. Ieri ho lavorato su questo e ho ritrovato il feeling. Ovviamente non vuol dire che oggi sarà lo stesso perché la linea per sbagliare è molto sottile. Tuttavia sono fiducioso di aver fatto dei passi in avanti“.

Ha poi preso la parola anche Sainz, pronto ad ammettere le proprie colpe: “Se Charles dice che sono stato aggressivo allora mi scuso. Purtroppo ero incasinato dopo il duello con Alonso che ha causato danni alla macchina. Eravamo tutti in lotta, ma se non fosse accaduto il fatto con Alonso, di conseguenza neppure il resto sarebbe successo“.