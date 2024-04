NBA 2023/2024: New Orleans Pelicans e Miami Heat conquistano gli ultimi due pass per i play-off

Brandon Ingram - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

Nella notte italiana si sono disputate le ultime partite valide per i play-in, che mettevano il palio due pass – gli ultimi – per i play-off NBA 2023/2024. Ad assicurarseli sono stati i Miami Heat e i New Orleans Pelicans, che prenderanno parte alla post-season e lo faranno in qualità di numero 8 del seeding, ergo sfideranno le vincitrici delle rispettive Conference, i Boston Celtics e gli Oklahoma City Thunder.

Miami Heat b. Chicago Bulls 112-91: Al Kaseya Center, in Florida, il protagonista è stato Tyler Herro, a un solo assist dalla tripla doppia (24 punti e 10 rimbalzi). Miami ha messo la gara in discesa fin dal primo quarto, doppiando gli avversari, toccando anche il +20 nella seconda frazione. Gli ospiti non hanno mollato, anzi sono riusciti a dimezzare lo svantaggio e andare all’intervallo sotto di 10 lunghezze. Nella ripresa, però, gli Heat hanno gestito senza correre rischi ed hanno avuto la meglio con il punteggio di 112-91, rispettando il pronostico della vigilia. Sulla loro strada ora i Boston Celtics nel remake della finale di Conference dello scorso anno.

New Orleans Pelicans b. Sacramento Kings 105-98: Più equilibrata la sfida dello Smoothie King Center, vinta comunque dalla squadra di casa nonché dalla squadra favorita alla vigilia. A nulla sono servite le ottime prestazioni di De’Aaron Fox, miglior realizzatore della serata con 35 punti, e Domantas Sabonis (23 punti e 14 rimbalzi). I Pelicans, trascinati dai 24 di Ingram e dalla doppia doppia di Valanciunas (19 punti e 12 rimbalzi), hanno fatto la differenza nel secondo quarto, ottenendo un vantaggio che hanno amministrato con grande lucidità. Pur senza mai riuscire ad andare in fuga, hanno sempre mantenuto gli avversari ad almeno due possessi di distanza, imponendosi per 105-98. Se la vedranno ora contro OKC.