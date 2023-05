Ferrari, Leclerc: “Bene la nostra macchina in qualifica, in gara Red Bull troppo forte”

Charles Leclerc ha parlato quest’oggi nella conferenza stampa di presentazione del GP di Miami: “Il weekend di Baku ci ha dato un’iniezione di fiducia dopo tre gare negative. In Azerbaijan siamo andati bene con la prima pole, ed abbiamo dimostrato quanto sia forte, in qualifica, la nostra macchina. In gara la Red Bull è troppo forte, per ora, anche se miglioriamo il passo gara. Ci sono aggiornamenti che ci avvicinano alla Red Bull, io continuerò a correre come sempre”.