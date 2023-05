Milano-Cortina, svoltasi la Cabina di regia: tutti i punti del giorno

Riunitasi quest’oggi la Cabina di regia per Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 presso la sala della biblioteca Chigiana a Palazzo Chigi. I lavori sono stati coordinati da Abodi insieme a Salvini, collegato da remoto, con la partecipazione anche dei Ministri Giorgetti, Santanchè, Bernini e Locatelli, del sottosegretario Barbaro, insieme ai soci della Fondazione Milano Cortina 2026 e della società Infrastrutture Milano Cortina 2026.

Dopo una sintetica relazione del Presidente Giovanni Malagò sulla recente visita in Italia del Presidente del Cio Bach, il tavolo è entrato nel merito tecnico facendo in primo luogo il punto sullo stato avanzamento delle opere pubbliche, infrastrutture di collegamento e sportive. Il Commissario Luigi Valerio Sant’Andrea ha aggiornato i presenti sottolineando il valore e l’importanza dei progressi compiuti, mentre le tre opere differibili saranno finanziate nell’ambito della prossima Legge Finanziaria.

Si è trattato inoltre anche dei temi legati alla realizzazione delle strutture di Milano finanziate con investimenti privati e in particolare il villaggio Olimpico e il Pala Santa Giulia. In conclusione, Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, ha poi presentato sinteticamente il piano di comunicazione dei Giochi, il Ministro Locatelli ha segnalato il lavoro che si sta sviluppando per l’accessibilità di tutte le infrastrutture olimpiche e paralimpiche, e il sottosegretario Barbaro ha aggiornato in merito al lavoro che si sta portando avanti per l’indicazione dei Criteri Ambientali Minimi.