I risultati in pista latitano, perciò la Ferrari sembrerebbe interessata a cambiare: uno dei nomi che piace è quello di Christian Horner.

Quando le cose non vanno, la prima idea è quella di cambiare. Così, ormai da tempo, sta operando la Ferrari, che cerca in ogni modo di tornare a lottare per vincere il Mondiale di Formula 1, cosa che non accade ormai dal 2008 (Mondiale costruttori) e 2007 (Mondiale piloti e costruttori).

Un digiuno di diversi, troppi, anni, che necessita di un inversione di rotta, che però appare sempre più lontana. Anche in questa stagione, le cose non sono partite nel migliore dei modi, con le chance per lottare fino alla fine che sono già al lumicino. La sensazione è, dunque, che anche per il 2025 la situazione per la Scuderia Ferrari sia davvero complicata.

Un cambiamento potrebbe avvenire a livello del Team Principal, con un’idea che stuzzica i vertici di Maranello. Il nome del possibile sostituto di Vasseur è Chris Horner.

Ferrari, le ultime notizie su Horner sono positive: le parole sono chiare

Secondo quanto riportato dal noto giornale tedesco Bild, la Ferrari ha effettivamente sondato il Team Principal della Red Bull Chris Horner per un posto all’interno della Scuderia Ferrari. Il Cavallino Rampante ha tentato di convincere il britannico a lasciare il team austriaco, in maggior difficoltà quest’anno, per una nuova esperienza in rosso.

La proposta, però, è stata rispedita al mittente. Il Team Principal britannico si sente un uomo Red Bull, e non vuole lasciare il team per nessuna ragione. Lo ha riferito proprio il diretto interessato, tra le righe proprio del giornale tedesco: “Ho costruito il team sin dal primo giorno e i risultati parlano da soli. Sono impegnato con la squadra e non mi vedo altrove. Le voci fanno parte della Formula 1 ma sento la fiducia e non voglio lavorare altrove“.

Una decisione netta, con Horner che aggiunge come abbia rifiutato le offerte di tutti i team di F1: “Ho ricevuto offerte da ogni team. Per me è lusinghiero, ma non mi immagino con un altro incaricato. Red Bull è casa mia”.

Dal canto suo, il Daily Mail racconta come “Fantasie” le indiscrezione della Bild, sostenendo che il posto di Vasseur non sia, per ora, a rischio. Il Team Principal francese deve però dare un inversione di tendenza nel breve termine, altrimenti le cose potrebbero cambiare.