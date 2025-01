“Non penso di poter essere più emozionato di quanto sono per la prossima stagione. Sarà un anno da ricordare. Il 2025 sarà un anno ricco di novità. Sono sempre affamato e ho i miei obiettivi. Facciamolo diventare insieme un anno memorabile. Andiamo”. Questo il messaggio di Lewis Hamilton che sancisce l’inizio dell’avventura del britannico in Ferrari. Il 39enne in arrivo dalla Mercedes ha firmato un accordo pluriennale con la scuderia di Maranello all’inizio della scorsa stagione e andrà a formare una coppia stellare con Charles Leclerc nel 2025 andando a sostituire Carlos Sainz, in direzione Williams. Il sette volte campione del mondo (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) fornirà indicazioni chiave per lo sviluppo della macchina e sarà chiamato a dimostrare di essere ancora al livello dopo un 2024 deludente salvato solo dall’emozionante vittoria a casa sua a Silverstone. Agli atti anche la vittoria a Spa, ma arrivata in seguito alla squalifica del compagno George Russell per problemi di peso della sua W15. Nel complesso l’annata di Hamilton si è chiusa con un settimo posto in classifica con 223 punti, 22 punti dietro il compagno di squadra e a -214 dal campione del mondo Verstappen. Ora attesa fino al 19 febbraio per la presentazione della Ferrari 2025.

Tanti volti nuovi nel 2025

Tantissimi i cambi di guida. Ben otto scuderie non hanno confermato l’assetto della passata stagione. Solo McLaren e Aston Martin hanno confermato le coppie del 2024. Saranno ben quattro gli esordienti in arrivo dalla Formula 2: Gabriel Bortoleto, che farà da spalla a Nico Hulkenberg, in arrivo dalla Haas, in Stake Sauber, Isack Hadjar, che ha buttato via il Mondiale F2 andando in anti stallo in partenza ad Abu Dhabi, accanto a Tsunoda in Racing Bulls, Kimi Antonelli accanto a George Russell in Mercedes, e Jack Doohan, che ha già esordito nell’ultima gara dell’anno, in Alpine accanto a Pierre Gasly. Oliver Bearman, dopo il settimo posto in Ferrari a Jeddah in sostituzione di Sainz e qualche occasione in Haas a fine stagione, avrà un sedile stabile in Haas al fianco di Esteban Ocon, in arrivo dalla Alpine. Liam Lawson, dopo alcune esperienze in Alpha Tauri/RB tra 2023 e 2024 sarà chiamato al difficile compito di non sfigurare al fianco di Max Verstappen in Red Bull. Tanti volti nuovi per una stagione che si preannuncia ancora più emozionante di quella conclusasi da qualche settimana. Occhi inevitabilmente sulla coppia Leclerc-Hamilton che infuocherà il 2025 dei tifosi Ferrari. Anche Williams può vantare una delle migliori coppie con Carlos Sainz e Alexander Albon che, con una macchina al livello, potrebbero insediarsi spesso nelle zone basse della top ten.

McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen – Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan

Visa Cash App RB: Yuki Tsunoda – Isack Hadjar

Haas: Esteban Ocon – Oliver Bearman

Williams: Carlos Sainz – Alexander Albon

Stake Sauber: Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto

Il calendario del 2025

* con sprint race, ora italiana

16 marzo – Australia (Melbourne) ore 05.00

23 marzo – Cina* (Shanghai) ore 08.00

6 aprile – Giappone (Suzuka) ore 07.00

13 aprile – Bahrain (Sakhir) ore 17.00

20 aprile – Arabia Saudita (Jeddah) ore 19.00

4 maggio – Miami* (Miami) ore 22.00

18 maggio – Emilia-Romagna (Imola) ore 15.00

1 giugno – Spagna (Barcellona) ore 15.00

15 giugno – Canada (Montreal) ore 20.00

29 giugno – Austria (Spielberg) ore 15.00

6 luglio – Gran Bretagna (Silverstone) ore 16.00

27 luglio – Belgio* (Spa) ore 15.00

3 agosto – Ungheria (Budapest) ore 15.00

31 agosto – Olanda (Zandvoort) ore 15.00

7 settembre – Italia (Monza) ore 15.00

21 settembre – Azerbaijan (Baku) ore 13.00

5 ottobre – Singapore (Singapore) ore 14.00

19 ottobre – Stati Uniti* (Austin) ore 21.00

26 ottobre – Messico (Città del Messico) ore 21.00

9 novembre – Brasile* (San Paolo) ore 16.30

22 novembre – Las Vegas (Las Vegas) ore 07.00

30 novembre – Qatar* (Lusail) ore 20.00

7 dicembre – Abu Dhabi (Yas Marina) ore 14.00